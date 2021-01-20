شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم بمنتصف التعاملات.. ويسجل 15.66 جنبه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء ، بمنتصف التعاملات أمام الجنيه المصرى، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، ويسجل أعلى سعر له 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع في بعض البنوك منها بنك عودة والبنك التجارى الدولى “cib” .

وفى سياق متصل، تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى خلال شهر بعد تصريحاتها فيما انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام، التي ارتفعت في الآونة الأخيرة بفعل توقعات بشأن الإقراض ونزلت قليلا خلال أقوى جلسة لها منذ بداية 2021، وسجل مؤشر الدولار 90.379 اليوم الأربعاء.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء .

15.75 جنيه للبيع .





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.66 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه.

15.77 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.75 جنيه.





سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.75 جنيه.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.66 جنيه.

15.78 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.76 جنيه.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.68 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.67 جنيه.

15.78 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.77 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه.

15.77 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.67 جنيه.

15.78 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.77 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.67 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.66 جنيه.

15.77 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.76 جنيه.