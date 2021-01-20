شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء التعليمية تبدأ توزيعات أرباح العام 2020 في 26 يناير الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة "عطاء التعليمية" توزيع الأرباح المُقررة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم توزيع الأرباح عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية لدى البنوك المحلية.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، خلال يناير الجاري، الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020 بقيمة إجمالية وقدرها 40 مليون ريال، لتكون حصة كل سهم ريال للسهم، وبنسبة 10% من رأس المال المدفوع.

يُذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 69.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020 إلى 4.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 25% مقارنة بالربع المُقابل من العام الماضي، وذلك نتيجة منح خصومات إضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس وأستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 108% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض أعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي.