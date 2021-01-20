شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اليمامة للحديد تبحث توزيعات سنوية في 15 فبراير المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة اليمامة للصناعات الحديدية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 15 فبراير المُقبل، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من رأس المال.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

هذا وستصوت الجمعية على صرف مبلغ 2.060 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

كذلك ستنظر الجمعية في تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 50.66 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 39.9 مليون ريال في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 94.67% مقارنةً بالعام السابق نتيجة ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الإنشاءات بنسبة 105.5% و95.2% على التوالي، مدعومة بالقوة التنافسية لتكلفة حديد التسليح والأنابيب وتلبية احتياجات السوق خلال جائحة كورونا.

كذلك تحسنت كمية وقيمة مبيعات قطاع الكهرباء بنسبة 115.5% و 92.4% على التوالي، وذلك لتحسن مبيعات الابراج والاعمدة والزيادة في مبيعات مصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية والناتج عن الالتزام بجداول توريدات مشروع حديقة دبي.