شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح ينساب ترتفع 95% بالربع الرابع لزيادة أسعار بيع المنتجات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 94.7% خلال الربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 332.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 170.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 371.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 182.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات المنتجة و المباعة، علماً بأنه تم في الربع المماثل من العام السابق تسجيل مخصص محاسبي بمبلغ 71 مليون ريال سعودي يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 1.38 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الجاري، مُقابل مبيعات 1.48 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 677.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 344.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 918.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.