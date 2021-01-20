بالأسعار| تخفيضات هائلة من كارفور على ’’الشاشات والهواتف واللاب توب والأجهزة الكهربائية‘‘.. وإتاحة نظام التقسيط وتطبيق إجراءات صحية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت إدارة كارفور عن أضخم تخفيضاتها السنوية لعام 2021، على الشاشات والهواتف واللاب توب، والأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد ميلادها الثامن عشر.

وأكدت الإدارة أن العروض متاحة حتى 26 يناير، بكميات كبيرة في فروع كارفور، بجانب إتاحتها أونلاين على: carrefouregypt.com بالإضافة إلى إتاحة نظام التقسيط مع بطاقة بنك مصر الائتمانية وتطبيق valu.

وأشارت الإدارة إلى تطبيق الاحتياطات الصحية من أجل تسوق آمن.

وناشد كارفور عملائه بتسجيل دورهم على : Carrefour.dor-e.com واستخدام خدمة Dore للتسجيل ودخول الفروع.

كما شددت الإدارة على منع دخول الأطفال ودخول فرد واحد من العائلة للتسوق, وارتداء الأقنعة.

وفيما يلي العروض

نظام التقسيط مع بنك مصر وتطبيق valu

مواعيد عمل كارفور

يوميا من الساعة 8:30 ص حتي الساعة 10 م في المولات، أما الفروع خارج المولات طوال أيام الأسبوع من 8:30 ص حتي الساعة 12 ص ما عدا العطلة الأسبوعية من 8:30 ص إلى 1 ص.

عناوين فروع كارفور ماركت بمصر:

جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May

عناوين فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta