بالأسعار| تخفيضات هائلة من كارفور على ’’الشاشات والهواتف واللاب توب والأجهزة الكهربائية‘‘.. وإتاحة نظام التقسيط وتطبيق إجراءات صحية

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
أعلنت إدارة كارفور عن أضخم تخفيضاتها السنوية لعام 2021، على الشاشات والهواتف واللاب توب، والأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد ميلادها الثامن عشر.
وأكدت الإدارة أن العروض متاحة حتى 26 يناير، بكميات كبيرة في فروع كارفور، بجانب إتاحتها أونلاين على: carrefouregypt.com بالإضافة إلى إتاحة نظام التقسيط مع بطاقة بنك مصر الائتمانية وتطبيق valu.
وأشارت الإدارة إلى تطبيق الاحتياطات الصحية من أجل تسوق آمن.
وناشد كارفور عملائه بتسجيل دورهم على : Carrefour.dor-e.com واستخدام خدمة Dore للتسجيل ودخول الفروع.
كما شددت الإدارة على منع دخول الأطفال ودخول فرد واحد من العائلة للتسوق, وارتداء الأقنعة.
وفيما يلي العروض
نظام التقسيط مع بنك مصر وتطبيق valu
مواعيد عمل كارفور
يوميا من الساعة 8:30 ص حتي الساعة 10 م في المولات، أما الفروع خارج المولات طوال أيام الأسبوع من 8:30 ص حتي الساعة 12 ص ما عدا العطلة الأسبوعية من 8:30 ص إلى 1 ص.
عناوين فروع كارفور ماركت بمصر:
جرين بلازا - Green Plaza
رويال بلازا - Royal Plaza
الملتقى - Al-Moltaqa
المنصورة - Mansoura
خليج نعمة - Neama Bay
همبرا - Hambra
صن تيرا - Sunterra
ميجا مول - Mega Mall
ميراج سيتي - Mirage City
المعادي الجديدة - New Maadi
حلوان - Helwan
طرة - Torah
الحمد - El-Hamd
دون تاون - Down Town
زيزينيا - Zizinia
بيرامدز مول - Pyramids Mall
بيرامدز فيو - Pyramids View
دولفين مول - Dolphin Mall
جزيرة بلازا - Gezira Plaza
طيبة مول - Tiba Mall
السراية مول - Saraya Mall
حلوان - Helwan
15 مايو - 15 May
عناوين فروع كارفور هايبر بمصر:
سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi
كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City
صن سيتي - Sun City
الشروق - Shorouk
العبور - Obour
داندي - Dandy
سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria
سيتي لايت - City Light
عروبة - Orouba
طنطا - Tanta