شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار متراجعا قبيل انطلاق مراسم تنصيب "جو بايدن" رئيسا للولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بفعل ضعف الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ،عقب التصريحات الأخيرة لجانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية ،يأتي هذا قبيل انطلاق مرسم تنصيب الرئيس المنتخب "جو بايدن" رئيسا رسميا للولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 90.27 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.48 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.53 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 90.95 نقطة.

تحسنت معنويات المستثمرين يوم الثلاثاء عقب شهادة "جانيت يلين" المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي ،الأمر الذي انعكس بصعود معظم أسواق الأسهم العالمية ، وضعف الطلب على الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.

حثت يلين المشرعين فى الكونغرس الأمريكي على التصرف بقوة للتخفيف من الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا وعدم القلق كثيرا بشأن الديون ،وأضافت إن قيمة الدولار من المفترض أن تحددها الأسواق ،وأن استهداف أسعار صرف من أجل ميزة تجارية من قبل الدول الأخرى أمر غير مقبول.

فى ظروف استثنائية يتولي الرئيس الأمريكي المنتخب"جو بايدن" اليوم مهام منصبه رسميا ، ليكون الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة ، وتقام مراسم التنصيب فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وتعهد بايدن بتوسع الإنفاق المالي فى الولايات المتحدة ، للتغلب سريعا على الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية فى البلاد منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.