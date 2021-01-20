شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تكتسي باللون الأخضر قبل تنصيب "جو بايدن" رئيسا للولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين عقب التصريحات الأخيرة لجانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل انطلاق مراسم تنصيب الرئيس المنتخب "جو بايدن" رئيسا رسميا للولايات المتحدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، بعد تحقيق ارتفاعا قرابة 0.3% فى الجلسة السابقة بدعم بيانات صينية قوية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء على وشك تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.8% ، بعد مكاسب قوية لشركات التكنولوجيا الكبرى فى أسواق وول ستريت.

حثت يلين المشرعين فى الكونغرس الأمريكي على التصرف بقوة للتخفيف من الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا وعدم القلق كثيرا بشأن الديون.

فى ظروف استثنائية يتولي الرئيس الأمريكي المنتخب"جو بايدن" اليوم مهام منصبه رسميا ، ليكون الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة ، وتقام مراسم التنصيب فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وتعهد بايدن بتوسع الإنفاق المالي فى الولايات المتحدة ، للتغلب سريعا على الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية فى البلاد منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، فى ظل آمال توسيع الإنفاق المالي فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.1% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.