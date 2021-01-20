شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الصعود بدعم تراجع الدولار قبل تنصيب "جو بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، قبل تنصيب الرئيس المنتخب "جو بايدن" رئيسا رسميا للولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.9% إلى 1,857.37$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,840.13$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,839.49$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، فى ظل صعود معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل تباطؤ طلب الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين عقب تصريحات "جانيت يلين" المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية خلال شهادتها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

حثت يلين المشرعين فى الكونغرس الأمريكي على التصرف بقوة للتخفيف من الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا وعدم القلق كثيرا بشأن الديون ،وأضافت إن قيمة الدولار من المفترض أن تحددها الأسواق ،وأن استهداف أسعار صرف من أجل ميزة تجارية من قبل الدول الأخرى أمر غير مقبول.

فى ظروف استثنائية يتولي الرئيس الأمريكي المنتخب"جو بايدن" اليوم مهام منصبه رسميا ، ليكون الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة ، وتقام مراسم التنصيب فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وتعهد بايدن بتوسع الإنفاق المالي فى الولايات المتحدة ، للتغلب سريعا على الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية فى البلاد منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 3.5 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,174.13 طن متري.