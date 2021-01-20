شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبل تنصيب "جو بايدن" رئيسا للولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، قبل تنصيب "جو بايدن" رسميا رئيسا للولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، وتعهد بايدن بتوسيع الإنفاق المالي فى البلاد للتغلب سريعا على الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 53.65$ ، من مستوى الافتتاح عند 53.07$، وسجل أدني مستوي عند 53.07$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.15% إلى مستوي 56.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 55.88$ ، وسجل أدنى مستوي عند 55.88$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.8% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم التعافي من أدنى مستوى فى نحو أسبوعين ،بالإضافة إلى ارتفاع معظم السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

فى ظروف استثنائية يتولي الرئيس الأمريكي المنتخب"جو بايدن" اليوم مهام منصبه رسميا ، ليكون الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة ، وتقام مراسم التنصيب فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وتعهد بايدن بتوسع الإنفاق المالي فى الولايات المتحدة ، للتغلب سريعا على الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية فى البلاد منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

وكشف بايدن الأسبوع الماضي عن حزمة ضخمة للإغاثة من الفيروس التاجي تصل قيمتها 1.9 تريليون دولار ،وأكد على استمرار العمل لتقديم المساعدات المالية للعائلات والشركات المتضررة من الوباء.

وفى نفس الإطار حثت "جانيت يلين" المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية ، المشرعين فى الكونغرس الأمريكي على التصرف بقوة للتخفيف من الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا وعدم القلق كثيرا بشأن الديون.

من ناحية أخرى ،قال الأمين العام لمنظمة أوبك "محمد باركيندو" إنه متفائل بحذر بأن سوق النفط ستتعافي هذا العام من الركود فى الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.