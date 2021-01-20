شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» تحدد موعد استئناف الرحلات إلى الدوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الاتحاد للطيران، أنها ستستأنف رحلاتها التجارية بين أبوظبي، والعاصمة القطرية الدوحة، اعتبارا من 15 فبراير/ شباط 2021، برحلة يومية. وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران: «يعود استئناف الرحلات التجارية بين العاصمتين إلى دعم الحركة التجارية والسياحية بين الدولتين. كما أن إضافة وجهة جديدة إلى شبكة الوجهات في خضم جائحة كورونا هي خطوة نحو العودة التدريجية إلى جدول الرحلات العادي إلى المزيد من المدن على شبكة وجهات الاتحاد للطيران العالمية». وستشغل الناقلة طائرتي إيرباص A320 وبوينج 787-9 دريملاينر.

