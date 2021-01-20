شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات لأنظمة المباني الحديدية» تقترب من إنجاز 4 أجنحة في إكسبو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، عن اقترابها من إنجاز 4 أجنحة في معرض «إكسبو 2020»، تزيد قيمتها على 23 مليون درهم. وتؤكد الشركة أن أعمال الهياكل الحديدية والتصنيع في أجنحة الكويت وروسيا وإندونيسيا وأوزبكستان تتقدم بشكل ملحوظ، حيث قامت بتوريد أكثر من 2,400 طن متري من الحديد لاستكمال الأعمال الهندسية والتصنيع والتركيب للأجنحة، بالإضافة إلى توفير أعمال التزيين والملحقات الخاصة بها.

وتتجاوز مساحة جناح كل من الكويت وروسيا 6,500 متر مربع، في حين يغطي جناح إندونيسيا مساحة قدرها 3,200 متر مربع، بينما تبلغ مساحة جناح أوزبكستان 2,300 متر مربع، حيث تستخدم الشركة منتجاتها لإنشاء الأجنحة الأربعة التي تتجاوز مساحتها الكلية 18,500 متر مربع.

وتعمل الإمارات لأنظمة المباني الحديدية على إنجاز مختلف الأعمال المطلوبة، كما تواصل الأعمال الثانوية المتبقية حالياً وبشكل مطرد، لتسليم معظم الأجنحة في الوقت المحدد ووفق الخطط الموضوعة مسبقاً.

وقال جوزيف شدياق، مدير عام شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية: «مع اقتراب موعد انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، أحد أكثر الأحداث ترقباً على مستوى العالم، يسرنا في الشركة تقديم خدماتنا وخبراتنا إلى الدول المشاركة. إن كل جناح يعد رمزاً يمثل الدولة المشاركة، لذا حرصنا في الشركة على دمج الكثير من التخطيط في عناصر التصميم. ويعد الإطار الهيكلي القوي لهذه الأجنحة مهماً للغاية لتحديد الواجهات الخارجية المصممة بعناية، إلى جانب تعزيز المظهر العام للمشاريع. وبالاعتماد على خبرتنا الفنية التي اكتسبناها من المشاريع السابقة، تمثل أجنحة إكسبو 2020 إضافة قيمة إلى قائمة مشاريعنا المرموقة».