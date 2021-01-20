شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب إضافية للأسهم.. أعلى مستوى لـ«الدار» في 6 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استقطبت الأسهم المحلية سيولة شرائية جديدة تجاوزت مليار درهم في جلسة، أمس الأربعاء، وقادت مؤشر سوق دبي لاختبار مستوى 2800 نقطة من خلال ارتفاعه 1.41% بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.25% إلى 5676 نقطة وسط صافي استثمار أجنبي بـ174.3 مليون درهم كمحصلة شراء. وخطف سهم «الدار» الأنظار من خلال ارتفاعه 8.11% إلى 3.6 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ 6 سنوات تقريباً، مع استحواذه على 30% من سيولة سوق أبوظبي، من خلال التداول على 58.4 مليون سهم، بعد إعلان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اعتماد إطار عمل بين حكومة أبوظبي وشركة «الدار العقارية». وسجلت السيولة الكلية في الأسواق 1.28 مليار درهم، منها 569.45 مليون درهم في دبي و710.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 706.5 مليون سهم، توزعت بواقع 476.6 مليون سهم في دبي، و229.96 مليون سهم في أبوظبي. وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 17 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 11489 صفقة.

سوق دبي 1.41%

2792 نقطة

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.41% إلى مستوى 2792 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والخدمات والسلع.

وارتفع قطاع العقار 1.3% نتيجة ارتفاع «إعمار العقارية» 0.96% و«إعمار للتطوير» 3.61% و«إعمار مولز» 0.51% و«الاتحاد العقارية» 0.69% و«ديار» 6.1% و«داماك» 1.42%. وزاد قطاع البنوك اكثر من 2% معززاً بمكاسب «دبي الإسلامي» بنسبة 0.78% و«الإمارات دبي الوطني» 4.36%.

كما زاد قطاع الاستثمار 1.86% بفعل نمو «دبي للاستثمار» 0.59% و«سوق دبي المالي» 5.88% و«شعاع كابيتال» 0.91%.

وعلى العكس، انخفض قطاع النقل 0.3% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 0.71% فيما استقر «أرامكس» و«الخليج للملاحة» من دون تغيير.

سوق أبوظبي 0.25%

5676.15 نقطة

بدوره، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.25% إلى مستوى 5676.15 نقطة مستمداً الدعم من ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات. وارتفع قطاع العقار 7.77% بعد ارتفاع «الدار» 8.11% و«رأس الخيمة العقارية» 2.44%.

كما ارتفع قطاع البنوك 0.63% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.53% و«أبوظبي التجاري» 0.45% و«أبوظبي الإسلامي» 1.18%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.51% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 0.47% و«إشراق» 3.04% فيما استقر «الواحة كابيتال» من دون تغيير.

وارتفع قطاع الطاقة 1.09% بعد ارتفاع «طاقة» 4.83% و«دانة غاز» 0.28% و«أدنوك للتوزيع» 0.51%.

وفي المقابل نزل قطاع الاتصالات 3.17% مع نزول «اتصالات» بالنسبة ذاتها بعد تعرضه عمليات جني أرباح، لكنه حافظ على مستوى سعري فوق 20 درهم.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 95 مليون درهم مغلقاً عند 4.17 درهم، تلاه «دبي المالي» بسيولة قدرها 75.6 مليون درهم وأقفل عند 1.26 درهم، ثم «دبي الإسلامي» باستقطابه 66.7 مليون درهم ليغلق عند 5.12 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «الدار» بقيمة 207.87 مليون درهم مغلقاً عند 3.6 درهم، تلاه «اتصالات» بسيولة بلغت 121.5 مليون درهم وأغلق سعر السهم عند 20.14 درهم، ثم «طاقة» باستحواذه على تداولات بقيمة 72.7 مليون درهم مغلقاً عند 1.52 درهم.

وسجل «الدار» الارتفاع الأكثر بسوق أبوظبي، بنسبة 8.11% مغلقاً عند 3.6 درهم، فيما سجل «فودكو الوطنية للمواد الغذائية» الانخفاض الأكثر بنسبة 4.64% إلى مستوى 2.88 درهم.

وكان أكبر المرتفعين بسوق دبي «الإمارات للمرطبات» بنسبة 14.82% مغلقاً عند 10.3 درهم، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «بنك المشرق» بنزوله 5% وإغلاقه عند 67.45 درهم.

الجنسيات

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 140.26 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.6 مليون درهم حصلة شراء الخليجيين و124.64 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 140.36 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.98 مليون درهم محصلة بيع العرب و135.27 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 49.67 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 49.67 مليون درهم محصلة بيع، منها 12.35 مليون درهم محصلة بيع العرب، و4.69 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و32.67 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الدار» و«إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«اتصالات» و«طاقة»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دانة غاز» و«الاتحاد العقارية» و«العربية للطيران» و«ديار».

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 144.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 43 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و101 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 144.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 43 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و101 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.