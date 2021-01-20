«الإمارات دبي الوطني» يدرج سندات جديدة بـ 750 مليون دولار

دبي: ”الخليج 365”

قرع هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، أمس، جرس افتتاح سوق «ناسداك دبي» احتفالاً بإدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار.

وتعتبر هذه السندات أول إصدار دين عام في دولة الإمارات في عام 2021. وستعزّز عائداتها جهود بنك الإمارات دبي الوطني، في سبيل دعمه لعملائه وللاقتصاد الإماراتي ككل، خلال تعافيه الشامل من آثار «كوفيد ـ 19».

وتم إصدار هذه السندات لمدة خمس سنوات بنسبة فائدة 1.638%، وهي أقل نسبة على الإطلاق لمعاملة بمدة خمس سنوات من قبل بنك الإمارات دبي الوطني. وقد استقطب الإصدار طلبات بقيمة 2.3 مليار دولار من أكثر من 140 حساباً.

وكان الطلب عالمياً بنسبة 49% من آسيا، و35% من أوروبا، و11% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و5% من الولايات المتحدة وغيرها.

تعزيز الرفاهية الاقتصادية

وقال هشام عبدالله القاسم: «يعكس هذا الإصدار الذي يعتبر أول إصدار للسندات من دولة الإمارات في عام 2021، التزامنا بدعم عملائنا من أفراد وشركات وتقديمنا لمزيد من الخدمات الحيوية لتمكينهم من الازدهار. وبينما تستعدّ دولة الإمارات للتعافي الاقتصادي التام من آثار «كوفيد ـ 19»، يسعدنا أن نلعب دوراً في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع السياسات الفعالة للقيادة الوطنية».

وعلّق عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يؤكد هذا الإدراج من قبل بنك الإمارات دبي الوطني في البورصة المالية الدولية في المنطقة، قدرة القطاع المصرفي بدولة الإمارات على التعاون بفاعلية في معاملات أسواق رأس المال التي تفيد المستثمرين وتعزز الاقتصاد. وستواصل دبي تطوير البنية التحتية للإدراج لصالح جهات الإصدار الإماراتية والخارجية والمشاركين في السوق».

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مؤسسة مالية مصدرة للسندات في البورصة، وذلك من خلال ستة إصدارات مدرجة بقيمة 4.35 مليار دولار.

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»: «بعد انقضاء عام 2020 الذي كان عاماً قياسياً لإدراج السندات والصكوك، فإننا نتطلع إلى استضافة العديد من الإدراجات المهمة خلال عام 2021 من مصدرين مرموقين من داخل الإمارات وخارجها، إضافة إلى أن وضع البورصة يدعم دورها في تعزيز ريادة دبي لأسواق رأس المال في المنطقة، والوصل بين مجموعة واسعة من المصدرين والمستثمرين».

كما قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس نجاح إصداراتنا الأخيرة من السندات والإقبال القوي من قبل مستثمرين عالميين، الاستراتيجيات السليمة التي يتبعها بنك الإمارات دبي الوطني، وثقة السوق القوية في اقتصاد دبي والإمارات. كما توفر لنا «ناسداك دبي»، روابط ممتازة مع المستثمرين في المنطقة والعالم ككل، إضافة إلى الظهور العالمي المميز».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «يسعدنا دعم أنشطة بنك الإمارات دبي الوطني بخدماته المالية المفيدة والمبتكرة، في الوقت الذي يستعد فيه اقتصاد دولة الإمارات لمزيد من التطور في عام 2021. كما تلتزم بورصات دبي بتعزيز دور الإمارة كمركز لجمع رأس المال، وتعزيز تدفقات المستثمرين الإقليميين والدوليين».