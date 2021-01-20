أول صندوق عقاري أخضر شراكة بين «مصدر» و«الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، لتوفير خدمات إدارة الاستثمارات لصندوق «مصدر» للاستثمار العقاري الأخضر، الأول من نوعه في دولة الإمارات.

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات الواسعة لـ«مصدر لإدارة رؤوس الأموال»، وهي شركة إدارة صناديق مالية تم تأسيسها مؤخراً، وحاصلة على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية، وشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في مجال العقارات المستدامة وإدارة الصناديق.

4 عقارات تجارية

ويضم صندوق «مصدر» للاستثمار العقاري الأخضر حالياً، أربعة عقارات تجارية ضمن مدينة مصدر؛ إحدى أكثر مدن العالم استدامة، ومركز التكنولوجيا والابتكار في أبوظبي. وينخفض استهلاك جميع هذه العقارات من المياه والكهرباء بنسبة 40% تقريباً، مقارنة بالمباني الأخرى في أبوظبي، وقد حصلت جميعها على تصنيف 3 لآلئ، أو أعلى، وفق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج استدامة في أبوظبي، كما نال واحد من هذه المباني شهادة «لييد» البلاتينية.

وقال عبدالله بالعلاء، مدير تنفيذي بالإنابة لإدارة التطوير العقاري المستدام في «مصدر»: «يعتبر صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كما أنه يعكس التزام مصدر بتعزيز ريادتها في مجال التطوير العقاري المستدام».

وأضاف بالعلاء: «نشهد حالياً تنامي اهتمام المستثمرين بفرص الاستثمار المسؤولة، فضلاً عن التوجه إلى تقييم الشركات بناء على معايير محددة ترتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة». بدوره يمنح صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر المستثمرين هذا الخيار من خلال إفساح المجال أمامهم للاستثمار في عقارات مستدامة مدرة للدخل، مع التركيز بشكل أساسي على مدينة مصدر».

توفير أعلى درجات التقييم

وقال ستيف كورين، المدير التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «لقد تم تأسيس المحفظة المبدئية مع الأخذ في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بهدف توفير أعلى درجات التقييم الخاصة بالاستدامة للمستثمرين، إضافة إلى تحقيق عوائد إيجار مغرية تماشياً مع توقعاتهم. وتضمن شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، للمستثمرين بما تمتلكه من خبرة مديدة في إدارة الأصول العقارية في الإمارات، أن تجري إدارة صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر باحترافية عالية ووفق أرقى الممارسات الدولية المتبعة».

تعزيز قطاع التمويل المستدام

وقال إيمانويل جيفاناكيس، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «من موقعه كمركز مالي دولي، يسعى سوق أبوظبي العالمي بشكل دؤوب إلى توفير كافة أشكال الدعم لأجندة التمويل المستدام في المنطقة، ونحن سعداء بالمساهمة في دعم نجاح أول صندوق استثمار عقاري أخضر في الإمارات.

ومن خلال العمل بشكل وثيق مع شركتين رائدتين في مجالات الطاقة والتمويل، هما مصدر، وبنك الإمارات دبي الوطني، فإننا نسعى إلى تعزيز قطاع التمويل المستدام والحث على الاستثمار بشكل أكبر في الموارد المستدامة».