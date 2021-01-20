البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 11594 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 2342 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 14113 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4473 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 2311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 3320 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1065 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم راية القابضة للاستثمارات المالية، الحديد والصلب المصرية، سبيد ميديكال، السويس للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مصر للأسمنت-قنا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أوراسكوم للتنمية مصر.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 5 آلاف سهم، 14 ألف سهم، 109.1 ألف سهم، 11 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 3710 سهم، 605 سهم، 33 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 394 ألف سهم، واشترى مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 22.5 ألف سهم.

وأعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة بعدد 1.2 مليون سهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.

في سياق آخر أعلنت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، رفض العرض المقدم من تحالف شركة الرائد للإنتاج الزراعي والاستثمار العقاري وشركة نيو سمارت للإنشاءات للاستحواذ على 7.07 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم الشركة، مبررة أن عرض الشراء المقدم والمحدد بمبلغ 45 جنيهاً للسهم، غير مجزٍ ويتعارض مع مصالح الشركة والمساهمين والعاملين بها.

في سياق منفصل أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم (97) لسنة 2021 الصادر أمس الثلاثاء، والمتضمن فى مادته الأولى وقف شركة حورس لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ في 5 أغسطس عام 2018، لذا سيتم تفعيل القرار اعتباراً من يوم 21 يناير وحتى يوم 19 فبراير المقبل، منوهة إلى أن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية رقم (19) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30 إبريل عام 2020.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تقدم شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقاري، بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلى 0.20 جنيه للسهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد 292.9 مليون جنيه، موزعاً على عدد 1.5 مليار سهم بدلاً من 292.9 مليون سهم، منوهة إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.