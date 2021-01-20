شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل – 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة المحوري 37.23، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 27.90 إلى 43.01)، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.08% بما يعادل 0.03 نقطة ليستقر على سعر 36.73 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 35.46 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها، وذلك طيلة ثبات مستوى المقاومة 37.23.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه