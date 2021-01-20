شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.84% بما يعادل 11.55 نقطة ليستقر على سعر 250.42 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يوحي ببدء محاولة تصريف البعض من هذا التشبع وهو ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 282.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد