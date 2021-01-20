شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كومكاست (COMCAST CORP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض جزء من خسائره السابقة، كما يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.32% بما يعادل 0.16 نقطة ليستقر على سعر 48.85 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 46.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه