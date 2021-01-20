شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم سيسكو (CISCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.53% بما يعادل -0.24 نقطة ليستقر على سعر 45.19 دولار، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى مقاومته الحالي 45.56، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة مستقبلاً، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 45.56، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 48.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه