شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر عقود خام برنت نحو الأعلى ليبتعد عن دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستويات 57.40 ثم 60.00 كأهداف رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 55.55 لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد