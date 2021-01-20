شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول مستوى 53.50 منذ الصباح، بانتظار مزيد من الارتفاع لمواصلة التحرك داخل القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 52.15، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 53.90 وتمتد إلى 54.60 ثم 57.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 55.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد