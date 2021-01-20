شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب اختراقاً واضحاً لمستوى 1850.80 وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد المتوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1871.55 كهدف تالي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً بقية اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1850.80 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1840.00 والمقاومة 1871.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بقية اليوم