شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يبدأ طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الرياض عن بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال السعودي مطروحة طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك من الشريحة الثانية المزمع طرحها بموجب برنامج الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وبحسب البيان، يبدأ طرح الصكوك اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير الجاري، على أن ينتهي الطرح في 9 فبراير المُقبل، علماً بأن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوي الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو مليون ريال سعودي، علماً بأن سعر طرح الصك مليون ريال، بقيمة إسمية للصك تبلغ مليون ريال سعودي، علماً بأن عائد الصك هو السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية (سايبور) لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى هامش ربح (سيتم تحديده وفقًا لظروف السوق).

هذا وستكون مدة استحقاق الصك 10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقَا لشروط وأحكام الصكوك.

ويستهدف البنك من هذا الطرح المحتمل إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يدعم احتياجات البنك المالية والاستراتيجية.

يُذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق البنك صافي أرباح بلغ 3.8 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019، وبنسبة تراجع 14.6%.