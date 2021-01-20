شكرا لقرائتكم خبر عن "هيرمس" تتوقع ترقية القرين للبتروكمياويات وشمال الزور ضمن مؤشر "فوتسي راسل" في 19 فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت مجموعة إي إف جي هيرمس المالية حدوث ترقية لكل من سهم شركة القرين للبتروكمياويات، وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، ضمن مؤشر فوتسي راسل للأسهم الناشئة.

وهناك مراجعة جديدة تحمل سيولة مؤسسية إضافية لسوق الكويت للأوراق المالية، على ضوء المراجعة الجديدة لمؤسسة فوتسي راسل، بحسب صحيفة الجريدة.

وقررت فوتسي راسل إعادة الموازنة للأسهم الكويتية لمؤشرات «فوتسي» وترقية شركات جديدة، متوقعة إتمام عملية المراجعة في 19 فبراير المقبل، على أن يتم تنفيذها في النصف الثاني من مارس المقبل.

وحقق السوق الكويتي نقلة نوعية كبيرة منذ ترقيته على مؤشر فوتسي وستاندرد آند بورز ومورغان ستانلي، إذ إن السيولة المتدفقة هي سيولة مؤسسية استثمارية تستهدف الأسهم الثقيلة في البورصة.

وتواصلت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا، مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وأمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير الترقية، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر 2020 عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.