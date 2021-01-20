شكرا لقرائتكم خبر عن هيكلة ملكية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة "بورصة الكويت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ضمن سياساتها الاستثمارية، بتحويل ملكيتها في شركة بورصة الكويت من مباشرة إلى غير مباشرة.

وتم تجميع الملكية في محفظة باسم التأمينات، لكنها تصنف على أنها غير مباشرة، وتم إسنادها إلى إحدى شركات الاستثمار المرخص لها، والتي تتعامل معها «التأمينات».

وحصة شركة البورصة تحديدا، والتي تم إيداعها في محفظة أودعت لدى الذراع الاستثمارية للتأمينات، وهي شركة وفرة للاستثمار، كون حصة البورصة تعتبر استراتيجية ومساهمة نوعية غير مكررة، كما أن «التأمينات» هي ممثل الحكومة الوحيد في هيكل ملاك شركة البورصة، بحسب صحيفة الجريدة.

و تم تحويل الملكية من مباشرة إلى غير مباشرة عبر محفظة، بعد التنسيق مع الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال، وهو إجراء يسمح بتحقيق مرونة محددة للتأمينات.

وبلغت ملكيات الجهات الحكومية الكويتية في 38 شركة مدرجة في بورصة الكويت كما في نهاية يوم 10 ديسمبر 2020 حوالي 4.24 مليارات دينار.

وتتصدر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجهات الحكومية من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت باستثمارات ومساهمات قيمتها 1.97 مليار دينار أي ما يعادل 42.6% من إجمالي مساهمات الهيئات الحكومية، وقد انخفضت بنحو 341 مليون دينار عن نهاية عام 2019.

وكانت أكبر مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بورصة الكويت هي في بنك الكويت الوطني بقيمة 324.53 مليون دينار وبملكية 5.6% من رأسمال البنك.

ويليها بيتك بملكية قيمتها 296 مليون دينار، وأهلي متحد- البحرين بنسبة ملكية 12.01% ما يعادل 274.7 مليون دينار. أيضا تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 19.36% في رأسمال أجيليتي ما يعادل 266 مليون دينار.