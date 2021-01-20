شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الراجحي يوقع اتفاقية تعاون مع الوطنية للإسكان لتمويل مشاريع بقيمة ملياري ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع مصرف الراجحي اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للإسكان السعودية لتمويل تطوير مشاريع سكنية جديدة في الرياض وجدة توفّر نحو 15 ألف وحدة سكنية بقيمة ملياري ريال.

كما وقع المصرف اتفاقية أخرى لتفعيل آلية التمويل الإلكتروني لمستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج، وذلك في مركز سكني الشامل بالرياض، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني الوطنية للإسكان.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي أن اتفاقية التمويل البالغة قيمتها ملياري ريال تدعم خطط الشركة التوسعية لزيادة المشاريع التي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الشركة - من خلال الاتفاقية الأولى - ستعمل على تطوير مشاريع تقع على مساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع وتوفّر 14800 وحدة سكنية متنوعة، بينها 3200 وحدة سكنية في الرياض، و11,600 وحدة سكنية في محافظة جدة، امتداداً للمشاريع المتنوعة التي تطرحها الشركة.

وكان الراجحي قد وقع اتفاقية مع صندوقُ التنمية الزراعية، وذلك ضمن برنامج التمويل بالشراكة مع المصارف والبنوك التجارية.

كذلك وقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس"، وبهدف تمويل مشاريع الشركة الجديدة.

وكانت الشركة العقارية السعودية، قد أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.

وتهدف تلك الاتفاقية لتمكين مستفيدي وزارة الإسكان من التملك في مشروع الضاحية السكني كأحد المشاريع المميزة شرق الرياض على مساحة 430.296 ألف م2 لعدد 557 وحدة سكنية.