شكرا لقرائتكم خبر عن موديز: اندماج الأهلي التجاري مع سامبا يمكنهم من اقتناص 40% من السوق المصرفية السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يتم إنجاز صفقة اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية على الرغم من الظروف الحالية.

ورجحت الوكالة رفع الحصة السوقية للكيان المالي الناتج عن الاندماج إلى ما بين 35% إلى 40% من السوق المصرفية في السعودية.

وأشارت إلى أن صفقة الاندماج ستنعكس إيجابا على البنك الأهلي حيث ستعطيه تنويعا أكبر في المنتجات ذات الدخل الثابت إضافة إلى العملاء الجدد، وفقا لموقع قناة العربية.

وبحسب الوكالة، فإن الاندماج سيؤدي إلى تكوين منشأة مالية بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال، والتي تعادل 223 مليار دولار أميركي، وتكوين ثالث أكبر بنك في الخليج، والأكبر في السعودية.

وأعلن البنك الأهلي التجاري، الأحد الماضي، عن عزم "إن سي بي الفئة الأولى صكوك المحدودة" وهي شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان لإصدار صكوك إضافية من الفئة الأولى بالدولار الأميركي.

وأوضح، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن الغرض من الطرح المحتمل هو تحسين وتعزيز رأسمال البنك من الفئة الأولى ولأغراض الشركة العامة.

وقال البنك الأهلي التجاري، في أكتوبر الماضي، إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

وسيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي التجاري من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي التجاري.