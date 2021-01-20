شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمار السياحي التابع لإعمار المدينة الاقتصادية يبلغ حجمه 1.8 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف إبراهيم بن عقيل، مدير تنفيذي أول للشراكات الاستراتيجية وترويج الاستثمار لدى شركة إعمار المدينة الاقتصادية، أن تمويل الصندوق الاستثماري المقفل الذي أعلن عنه مع شركاء آخرين، سيكون عبر ضخ رأسمال بقيمة 500 مليون ريال، من الشركاء بالصندوق، ليبقى حوالي 1.3 مليار ريال من تمويلات الاقتراض من البنوك المحلية في السعودية.

وتوقع تشغيل المشروع السياحي "منتجع ريكسوس" المستهدف من قبل الصندوق بحلول الربع الثاني من عام 2023، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن هذا المشروع يشكل نقطة انطلاق لتدشين استراتيجية الواجهة البحرية التي تمتد حوالي 50 متراً مقابل الشواطئ وخلق فر ص عمل للكوادر السعودية في هذه المشاريع.

يشار إلى أن الصندوق يستهدف تطوير وتشغيل منتجع وفندق سياحي شامل من فئة الخمسة نجوم مع حديقة مائية وفلل فاخرة فوق الماء بالعلامة التجارية ريكسوس (Rixos) والتي تعد إحدى العلامات التجارية المملوكة لشركة أكور العالمية (Accor).

وبين إبراهيم بن عقيل، أنه من المزمع إنشاء المنتجع على أرض بمساحة إجمالية قدرها 275 ألف متر مربع وإطلالة على شواطئ البحر الأحمر بطول 600 متر وعلى ملعب الغولف الواقع بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كما من المتوقع أن يضم المنتجع أكثر من 500 غرفة و35 فيلا فندقية.

وكانت شركة إعمار المدينة الاقتصادية قد وقعت مؤخرا، اتفاقية تعاون إطارية مع كل من صندوق التنمية السياحي وشركة "إف تي جي للتطوير" وشركة البلاد للاستثمار وشركة "ايكوفاين القابضة بي في" بغرض البدء في إجراءات تأسيس صندوق استثماري مقفل وخاص بحجم مستهدف 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) وفقاً لاشتراطات هيئة السوق المالية.