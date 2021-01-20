الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط اليوم.. “برنت” أعلى 56.3 دولارا و”الأمريكي” 53.4 دولارا

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 10:11 صباحًا, 20 يناير 2021 م

المناطق_ الرياض

ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب إستحقاق، اليوم، بنسبة 0.7 في المائة لتتداول عند 56.3 دولار للبرميل.
كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب إستحقاق، بنحو 0.8 في المائة لتتداول عند 53.4 دولار للبرميل.
وترتفع الأسعار مؤخرا بفعل تخفيض طوعي من لإنتاجها بواقع مليون برميل خلال شهري فبراير ومارس 2021.
وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس ، وتوافق “أوبك+” على تمديد اتفاق خفض الانتاج حتى نهاية العام.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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