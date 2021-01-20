شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 أرقام عن صادرات مصر غير البترولية خلال عام 2020.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع التجارة الخارجية المصرية تطورات هامة على مدار عام 2020 والتي كشفت إنجاز كبير للصناعة الوطنية المصرية لتحقق أرقام تصدير جيدة جدا خلال أزمة فيروس كورونا، وفيما يلى أبرز أرقام الصادرات غير البترولية

17% انخفاض في عجز الميزان التجارى و 12% تراجع في الواردات .

الصادرات المصرية تتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار

-زيادة فى صادرات قطاعات مواد البناء والطبية واليدوية وتراجع فى واردات الملابس الجاهزة والجلود

- المؤشرات الايجابية المحققة في عام 2020 تؤكد نجاح جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات ازمة فيروس كورونا

-زيادة الصادرات تؤكد حرص مصر على تنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل الامداد لخفض معدلات الاستيراد

- الولايات المتحدة والسعودية والامارات وايطاليا أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نجاح جهود الوزارة في خفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% حيث بلغت قيمة العجز 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، مشيرةً الى ان هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الايجابية التى تحققت في مؤشرات اداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي والتي بلغ اجماليها 88 مليار و882 مليون دولار.

وقالت الوزيرة ان الصادرات المصرية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019 في حين شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.