شكرا لقرائتكم خبر عن "لوهتحول عربيتك للغاز" ..اعرف أهم مميزات استخدامة كوقود بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة من المميزات التي يحملها الغاز الطبيعي عند استخدامة كوقود للسيارات حيث يعد بديلا نظيفا وأمنا واقتصاديا وفيما يلي أهم مميزات استخدام الغاز كوقود للسيارات والمركبات والتي كانت كالتالي ..

1- نظيف يحافظ على البيئة.

2- خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

3- يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

4- آمــن الغـاز الطبيعـي غيــر سـام وهو أخــف من الهــواء فإذا مــا تســرب فإنــه يتصــاعد إلى أعلــى.

5- احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.

6- منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.

7- اسطوانــــة الغـــاز الطبيعــــي مصممــــة وفقـــاً لأحـــــدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات.

8- متوافرتتوافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز الطبيعـي بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع حيث يتم نقل الغاز للمحطـات عن طــريق الشبكـة القومية للغازات.

9- تحقيق عائد اقتصــادي لمالكــي السيــارات عند تحويـل سياراتهـم للعمل بالغـاز الطبيعي من خـلال الوفر الناتــج من استخــدام الغـاز الطبيعـي بدلاً من الوقـود السائـل.