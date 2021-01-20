الاقتصاد

"لوهتحول عربيتك للغاز" ..اعرف أهم مميزات استخدامة كوقود بديل

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القاهرة - سامية سيد - مجموعة من المميزات التي يحملها الغاز الطبيعي عند استخدامة كوقود للسيارات  حيث يعد بديلا نظيفا وأمنا واقتصاديا وفيما يلي أهم مميزات استخدام الغاز كوقود للسيارات والمركبات والتي كانت كالتالي ..

 

1- نظيف يحافظ على البيئة. 

 

2- خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

 

3- يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

 

4- آمــن الغـاز الطبيعـي غيــر سـام وهو أخــف من الهــواء فإذا مــا تســرب فإنــه يتصــاعد إلى أعلــى.

 

5- احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.

 

6- منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.

 

7- اسطوانــــة الغـــاز الطبيعــــي مصممــــة وفقـــاً لأحـــــدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل   الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات.

 

8- متوافرتتوافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز الطبيعـي بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع حيث يتم نقل الغاز للمحطـات عن طــريق الشبكـة القومية للغازات.

 

9- تحقيق عائد اقتصــادي لمالكــي السيــارات عند تحويـل سياراتهـم للعمل بالغـاز الطبيعي من خـلال الوفر الناتــج من استخــدام الغـاز الطبيعـي بدلاً من الوقـود السائـل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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