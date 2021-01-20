شكرا لقرائتكم خبر عن "لوهتحول عربيتك للغاز" ..اعرف أهم مميزات استخدامة كوقود بديل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مجموعة من المميزات التي يحملها الغاز الطبيعي عند استخدامة كوقود للسيارات حيث يعد بديلا نظيفا وأمنا واقتصاديا وفيما يلي أهم مميزات استخدام الغاز كوقود للسيارات والمركبات والتي كانت كالتالي ..
1- نظيف يحافظ على البيئة.
2- خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.
3- يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.
4- آمــن الغـاز الطبيعـي غيــر سـام وهو أخــف من الهــواء فإذا مــا تســرب فإنــه يتصــاعد إلى أعلــى.
5- احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.
6- منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.
7- اسطوانــــة الغـــاز الطبيعــــي مصممــــة وفقـــاً لأحـــــدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات.
8- متوافرتتوافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز الطبيعـي بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع حيث يتم نقل الغاز للمحطـات عن طــريق الشبكـة القومية للغازات.
9- تحقيق عائد اقتصــادي لمالكــي السيــارات عند تحويـل سياراتهـم للعمل بالغـاز الطبيعي من خـلال الوفر الناتــج من استخــدام الغـاز الطبيعـي بدلاً من الوقـود السائـل.