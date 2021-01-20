شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يحافظ على الثبات السلبي– تحليل – 20-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج مؤخرا إغلاق سلبي جديد دون مستوى 0.8933 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا, نشير إلى أن خروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي وليمكنه ذلك من استئناف تحقيقه للأهداف السلبية والتي تتمركز حول 0.8810 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي المستقر عند 0.8755 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8935 و 0.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط