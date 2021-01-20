شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 20-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين مؤخرا تداولان جانبية ضعيفة بتمركزه قرب مستوى 1105.00 متأثرا بتعارض سلبية مؤشر ستوكاستيك أمام الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة, نذكر بأن استمرار ثبات المقاومة الممتدة نحو 1125.00 فإن ذلك سيزيد من فرص البدء بالتداولات التصحيحية الهابطة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 1025.00 و 975.00 على التوالي.

أما نجاح السعر باختراق المقاومة فإن ذلك يؤكد انتقاله لمسار إيجابي جديد ليؤكد بذلك استعداده لتسجيل المزيد من الأهداف والتي قد تبدأ من 1190.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1125.00 و 1050.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة