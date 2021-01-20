شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحاول استعادة الايجابية– تحليل -20-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالتصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك باستقراره الحالي فوق الدعم المتمركز عند 3.6000, لتأكيد السيناريو الصاعد يحتاج السعر لاختراق مستوى 3.6700 ليعزز ذلك المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 3.7300 و 3.7900 على التوالي.

أما هبوط السعر مجددا دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي دونه, فإن ذلك سيجبره على تكبد العديد من الخسائر خلال الفترة القريبة بانجذابه نحو 3.4800 وصولا للدعم التالي المستقر عند 3.4000 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.6000 و 3.6700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تأكيد الايجابية