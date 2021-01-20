شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يرسم تركيبة سلبية – تحليل - 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من اختراق مستوى 0.8923، ليرتد هبوطاً ويقترب من الدعم المحوري 0.8860، لتظهر ملامح نموذج قمة مزدوجة نعتقد بأنه سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيؤكد استمرار الانخفاض نحو مناطق 0.8760 على المدى القريب.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 0.8923 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8800 والمقاومة 0.8925

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط