شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول التعافي – تحليل - 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ويختبر المتوسط المتحرك 50 الآن، وقد يجري عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الصاعدة الذي يتحول إلى مقاومة الآن عند 0.7760 قبل العودة إلى الانخفاض من جديد.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط قائماً ما لم يتم اختراق المقاومة المذكورة والثبات فوقها، مع الإشارة إلى أن الهدف الأول المتوقع يتواجد عند 0.7665.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7650 والمقاومة 0.7760

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط