شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف المسار الصاعد – تحليل - 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً واضحاً لمستوى 55.45 واستقر داخل القناة الصاعدة من جديد، ليبدأ اليوم بميل صاعد جديد ويؤكد استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 57.40 وتمتد إلى 60.00.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 55.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد