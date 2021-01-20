شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبطل النموذج السلبي – تحليل - 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية قوية ليؤكد اختراق مستوى 52.30 ويبطل النموذج السلبي المشار له في تقاريرنا الأخيرة، مما يفتح الطريق أمام استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار اختراق مستوى 53.90 لتأكيد فتح الطريق أمام تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 54.60 وتمتد إلى 57.34.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 52.15 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 55.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد