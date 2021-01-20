شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب عند مستوى 25.50 ويحافظ على ثباته دونه، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 22.87.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم اختراق مستوى 25.50 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.70 والمقاومة 25.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط