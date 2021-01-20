شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموجدة اليورو من الأدنى لها في سبعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حفل التنصيب الرئاسي التاسع والخمسون في العاصمة الأمريكية واشنطون.

في تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.2141 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2129، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2150، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.2123.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.3% مقابل 0.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف أيضا عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على انكماش 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية للشهر الماضي والقراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، كما قد تؤكد القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته على نمو 0.2% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية والقراءة السنوية السابقة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تظهر استقرار عند 88 خلال كانون الثاني/يناير، وذلك بالتزامن مع تطلع الأسواق لإلقاء الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن كلمته حفل التنصيب الرئاسي التاسع والخمسون في العاصمة الأمريكية واشنطون.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس فعليات جلسة استماع الكونجرس للمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ومرشحة الرئيس الأمريكي الديمقراطي بايدن لمنصب وزير الخزانة جانت يلين أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والتي واجهت مقاومة جمهورية مبكرة لـ"خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي أعلن عنها بايدن في نهاية الأسبوع الماضي.

وأعربت يلين خلال جلسة استماع ترشيحها أمام الكونجرس والتي يمكن تأكيد توليها لمنصب وزيرة الخزانة في إدارة بايدن بحلول غداً الخميس، لكون مساعدة العاطلين عن العمل والشركات الصغيرة ستوفر "أكبر ضجة مقابل المال" وحثت المشرعين على "التصرف بقوة" في جهود إنقاذ الاقتصاد المتضرر من الجائحة، مضيفة أن بلادها مستعدة لمواجهة الممارسات التجارية والاقتصادية الصينية "المسيئة" وأن إدارة بايدن لن تسعى لدولار ضعيف.