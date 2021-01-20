شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز 110 – 130 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 20-1-2021 استقرار بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقرت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، والبفتيك والاستياك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125 جنيها الكيلو.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 110.6 نقطة لشهر ديسمبر 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره -0.5% عن شهر نوفمبر 2020.

وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -10.1%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.2%، مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة -0.1% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة -0.6%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.2%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.7% ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 0.1%.