شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية الأربعاء مع ارتفع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كل من الاقتصاد الصيني والاسترالي وبالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماع بنك اليابان.

هذا وقد تابعنا قرار بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بتثبت سعر الفائدة الأساسي (LPR) لمدة عام ولمدة خمسة أعوام عند 3.85% و4.65% على التوالي، الأمر الذي متوافقاُ مع التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد عمن قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت تراجعاً 4.5% إلي ما قيمته 107.0 مقابل ارتفاع 4.1% عند 112.0 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماع البنك المركزي الياباني 20-21 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان على أسعار أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، والكشف عن بيان السياسة النقدية، وصولاً إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا غداً عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لإلقاء الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن كلمته في حفل التنصيب الرئاسي التاسع والخمسون في العاصمة الأمريكية واشنطون، ويأتي ذلك عقب ساعات من مواجهة المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ومرشحة بايدن لمنصب وزير الخزانة جانت يلين مقاومة جمهورية مبكرة لـ"خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه تداعيات جائحة بقيمة 1.9$ تريليون والتي أعلن عنها بايدن الديمقراطي مؤخراً.

هذا وقد نوهت يلين خلال جلسة استماع ترشيحها أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والتي يمكن تأكيد توليها للمنصب بحلول الخميس، لكون مساعدة العاطلين عن العمل والشركات الصغيرة ستوفر "أكبر ضجة مقابل المال" وحثت المشرعين على "التصرف بقوة" في جهود إنقاذ الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، مضيفة أن بلادها مستعدة لمواجهة الممارسات التجارية والاقتصادية الصينية "المسيئة" وأن إدارة بايدن لن تسعى لدولار ضعيف.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.51% ليخسر 9.38 نقطة ويصل إلى المستوى 1,846.46، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.45% ليخسر هو الأخر 129.08 نقطة ويصل إلى المستوى 28,504.38.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفاع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.87% ليربح 47.09 نقطة ويصل إلى المستوى 5,484.61، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.43% ليربح هو الأخر 15.43 نقطة ويصل إلى المستوى 3,581.81.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.67% ليربح 199.52 نقطة ويصل إلى المستوى 29,841.80، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.13% ليربح هو الأخر 3.96 نقطة ويصل إلى المستوى 3,096.62.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.56% ليربح 72.00 نقطة ويصل إلى المستوى 12,953.31، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.54% ليربح هو الأحر 36.48 نقطة ويصل إلى المستوى 6,779.10.