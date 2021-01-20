شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حفل التنصيب الرئاسي التاسع والخمسون في العاصمة الأمريكية واشنطون.

في تمام الساعة 04:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.30% إلى مستويات 0.7718 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7695، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7725، بينما حقق الأدنى له عند 0.7692.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت تراجعاً 4.5% إلي ما قيمته 107.0 مقابل ارتفاع 4.1% عند 112.0 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تظهر استقرار عند 88 خلال كانون الثاني/يناير، وذلك بالتزامن مع تطلع الأسواق لإلقاء الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن كلمته حفل التنصيب الرئاسي التاسع والخمسون في العاصمة الأمريكية واشنطون.