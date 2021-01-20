شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الهندسية: 25% مستهدف زيادة صادرات القطاع بعد حل مشاكل الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية زيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة بمعدلات أعلى من المستهدف حاليا بنحو 25% من خلال حل المشاكل التى تواجه أكبر 10 شركات مصدرة فى القطاع، بعد الإستماع إلى مطالبهم ورفعها إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع والتوصل إلى حلول سريعة تدعم من خطة زيادة التصدير.

وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ل ”الخليج 365” إن المجلس لدية رؤية واضحة للنهوض بصادرات القطاع خلال الفترة القادمة، عبر خطط سنوية للقطاعات التصديرية فى الصناعات الهندسية، والإعتماد بصورة أكبر على القطاعات التى لها ميزة نسبية، وكذلك الأسواق غير التقليدية، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على فتح أسواق جديدة من خلال اتصالات على عدد من المستويات والعمل على التواصل مع المشترين الدوليين والمستوردين.

وأضاف شريف الصياد، أن هناك تواصل دائم مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق استراتيجية النهوض بالصادرات، وكذلك معرفة كافة تفاصيل برنامج دعم المساندة التصديرية الجديد المتوقع بدء تنفيذه قريبا والذى سيشمل وضع رؤية ومقترحات المصدرين فى الإجراءات الجديدة لدعم وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى 2020/2021 بنسبة 8 % حيث بلغت 1.340 مليار بالنصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.240مليار دولار فى نفس الفترة من 2019/2020.

وكشف المجلس في تقرير له، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 15% فى شهر ديسمبر 2020 لتبلغ 213.6 مليون دولار مقابل 185.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019.

وأشار المجلس إلى أن من أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها هى مكونات السيارات سجلت ارتفاع 14%، والكابلات شهدت ارتفاع بنسبة 21% والاجهزة أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى 2020/2021 بنسبة 8 % حيث بلغت 1.340 مليار بالنصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.240مليار دولار فى نفس الفترة من 2019/2020.

وكشف المجلس في تقرير له، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 15% فى شهر ديسمبر 2020 لتبلغ 213.6 مليون دولار مقابل 185.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019.

وأشار المجلس إلى أن من أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها هى مكونات السيارات سجلت ارتفاع 14%، والكابلات شهدت ارتفاع بنسبة 21% والاجهزة المنزلية ارتفاع 20% والصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت 3% كما ارتفعت صادرات وسائل النقل 91 %.