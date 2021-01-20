شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تبوك الزراعية (6040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.72% بما يعادل -0.25 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كل ذلك يأتي في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 38.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.40 ومستوى المقاومة 36.85.