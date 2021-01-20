شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم صدق (2130) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.41% بما يعادل 0.06 نقطة، ولكن أمام ذلك تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.28 ومستوى المقاومة 15.42.