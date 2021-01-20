شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يتراجع بفعل مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 74.80، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.40% بما يعادل -0.30 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات السهم بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 74.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 76.79.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 73.15 ومستوى المقاومة 76.00.