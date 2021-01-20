شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يعاني السهم في الوقت نفسه من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.14% بما يعادل -0.05 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 35.10، ليستهدف مستوى الدعم 33.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.65 ومستوى المقاومة 35.70.