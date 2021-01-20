شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يحاول اختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم اختراق مستوى المقاومة المحوري 18.64، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.32% بما يعادل 0.06 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى ا لمتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 18.64، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 19.30.