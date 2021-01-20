شكرا لقرائتكم خبر عن شمس يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شمس (4170) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.85% بما يعادل -0.50 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 64.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.00 ومستوى المقاومة 61.80.