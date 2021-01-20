الاقتصاد

شمس يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 20-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شمس (4170) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.85% بما يعادل -0.50 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

 

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 64.80.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.00 ومستوى المقاومة 61.80.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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